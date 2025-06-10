Український ОПК отримав майже 1,6 млрд грн пільгових кредитів з початку року

З початку 2025 року українським підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) вже видано 29 пільгових кредитів на загальну суму 1,57 млрд грн. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

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За його словами, більшість кредитів отримують виробники defense tech та боєприпасів.

Наразі ще понад 80 заявок від оборонних підприємств перебувають на різних стадіях розгляду. Пільгові кредити для українських виробників ОПК надають чотири банки: Укрексімбанк, Ощадбанк, МТБ Банк та ПУМБ.

Нагадаємо

Заступник міністра оборони України Олександр Козенко під час виступу на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі заявив, що український оборонно-промисловий комплекс має спроможності для виробництва 10 мільйонів дронів на рік, які значно дешевші за аналоги та протестовані в бою.