До закриття міжбанку курс долара знизився на 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро подорожчало на 16 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу.
10 червня 2025, 17:35
Курс валют на вечір 10 червня: євро на міжбанку подорожчало на 19 копійок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 10 червня
|
Закриття 10 червня
|
Зміни
|
41,53/41,57
|
41,51/41,57
|
2/0
|
47,33/47,36
|
47,49/47,55
|
16/19
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,22−41,80 грн. Євро купують за 47,20 грн, а продають за 47,75 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,38−41,45, євро — 47,56−47,70 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі