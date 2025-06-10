Ciklum купує польського аутсорсера GoSolve Group

Міжнародна компанія з розробки програмного забезпечення Ciklum оголосила про придбання GoSolve Group, транснаціонального розробника, що спеціалізується на мові програмування Go, хмарній модернізації, високопродуктивних обчисленнях та DevOps. Про це повідомляє «Мінфін».

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Завдяки цій угоді Ciklum зміцнює своє зростання на американському ринку та збільшує свій штат фахівців, додаючи понад 150 нових працівників, переважно з Польщі.

GoSolve Group, що має офіси в Польщі та Індії, серед їхніх клієнтів — компанії зі сфер охорони здоров’я та роздрібної торгівлі, що є стратегічно важливими галузями для Ciklum.

Ciklum очікує, що об'єднання команд прискорить розробку продуктів і зміцнить її позиції на ключових ринках. При цьому компанія не розголошує подробиці умови угоди.