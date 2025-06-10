Міжнародна компанія з розробки програмного забезпечення Ciklum оголосила про придбання GoSolve Group, транснаціонального розробника, що спеціалізується на мові програмування Go, хмарній модернізації, високопродуктивних обчисленнях та DevOps. Про це повідомляє «Мінфін».
10 червня 2025, 18:44
Ciklum купує польського аутсорсера GoSolve Group
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Завдяки цій угоді Ciklum зміцнює своє зростання на американському ринку та збільшує свій штат фахівців, додаючи понад 150 нових працівників, переважно з Польщі.
GoSolve Group, що має офіси в Польщі та Індії, серед їхніх клієнтів — компанії зі сфер охорони здоров’я та роздрібної торгівлі, що є стратегічно важливими галузями для Ciklum.
Ciklum очікує, що об'єднання команд прискорить розробку продуктів і зміцнить її позиції на ключових ринках. При цьому компанія не розголошує подробиці умови угоди.
Джерело: Мінфін
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