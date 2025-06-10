Німеччина демонструє перші ознаки економічного піднесення

Настрої інвесторів у Німеччині, найбільшій економіці Європи, досягли найвищого рівня з березня 2022 року, що свідчить про початок відновлення, підтриманого новим урядом і сподіваннями на припинення війни в Україні, а також зменшенням впливу американських мит. Про це 10 червня повідомляє Reuters, передає Мінфін.

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Покращення ділових настроїв

Дослідження Sentix за червень зафіксувало зростання індексу настроїв у Німеччині до -5,9 пункту — найвищого значення за останні три роки, тоді як у єврозоні індекс сягнув річного максимуму. Хоча поточна оцінка економіки залишається негативною, вона поліпшується четвертий місяць поспіль. У Sentix зазначають: «Німецька економіка досі перебуває у скрутному становищі. Проте майбутні очікування вже набагато оптимістичніші, що свідчить про економічне пожвавлення».

Фактори піднесення

Позитивний вплив чинять нові кроки уряду в зовнішній та міграційній політиці, які схвалюють інвестори, а також діалог щодо припинення вогню в Україні. Крім того, відсутність сигналів про ескалацію митних суперечок у ЄС підтримує надію на стабілізацію.

Значення для Європи

Як економічний двигун ЄС, Німеччина довгий час гальмувала розвиток єврозони через стагнацію, тож її пожвавлення стимулює зростання по всьому регіону. Експерти Sentix уже помічають підйом у європейській економіці, що може обмежити можливості Європейського центрального банку для подальшого зниження ставок.