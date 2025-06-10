Мінекономіки повідомило про доступні у червні 2025 року програми підтримки бізнесу

У червні українським підприємцям доступні нові можливості: від грантів для кластерів і кооперативів — до програм, що сприяють працевлаштуванню ветеранів. Про це повідомило Міністерство економіки 10 червня, пише «Мінфін».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Гранти для кластерів і аграрних кооперативів від МОМ

Міжнародна організація з міграції запрошує українські бізнес-кластери та сільськогосподарські кооперативи подавати заявки на грантову програму, спрямовану на підтримку економічного відновлення України. Ініціатива покликана сприяти відновленню робочих місць і виробництва, а також задовольнити потреби населення в товарах і послугах першої необхідності.

Програма орієнтована на кластери та кооперативи, сформовані переважно з мікро- та малих підприємств, особливо тих, що займаються виробництвом, переробкою, розширенням доступу до ринків, виготовленням критично важливих або соціально значущих товарів, а також розробкою інноваційних продуктів і послуг.

Перевага надаватиметься ініціативам, очолюваним жінками, молоддю або представниками вразливих груп.

Подати заявку та ознайомитися з деталями

Гранти на створення інклюзивних робочих місць для ветеранів

Міжнародна організація з міграції також відкрила грантову програму, спрямовану на облаштування інклюзивних робочих місць для ветеранів, демобілізованих після участі в російсько-українській війні, зокрема ветеранів з інвалідністю. Ініціатива має на меті відновлення можливостей працевлаштування для ветеранів та підтримку їхньої довгострокової реінтеграції в суспільство.

Програма орієнтована на мікро-, малі та середні підприємства, які вже офіційно працевлаштували ветеранів або планують зробити це до кінця 2025 року.

Реєстрація триває з 1 червня 2025 року до 30 червня 2025 року (включно).

Подати заявку: Грант для облаштування робочого простору ветерана

Гранти до 800 000 грн для МСП у межах програми JERU

У межах програми Joint Emergency Response in Ukraine (JERU) організації Welthungerhilfe та Concern Worldwide запускають нову ініціативу фінансової підтримки для малих та середніх підприємств (МСП), які постраждали від війни.

Програма передбачає надання грантів у розмірі до 800 000 грн з метою відновлення або розширення бізнесу та створення нових робочих місць.

До участі запрошуються підприємства, які:

офіційно зареєстровані щонайменше один рік;

мають щонайменше п’ять працівників;

готові забезпечити не менше 20% співфінансування до поданої бізнес-ідеї.

Перевага надається реалістичним, сталим і локально значущим ініціативам, зокрема тим, що очолюються жінками або спрямовані на підтримку вразливих груп населення — внутрішньо переміщених осіб, жінок, людей з інвалідністю та ветеранів.

Кінцевий термін подання заявок — 10 червня 2025 р.

Подати заявку