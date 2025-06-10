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10 червня 2025, 15:29

Звіт Bitget про шахрайство: ІІ-схеми призвели до втрат у криптовалютах на $4,6 млрд у 2024 році

Провідна криптовалютна біржа та Web3-компанія Bitget представила звіт Anti-Scam Research Report 2025, підготовлений у партнерстві з компаніями з блокчейн-безпеки SlowMist та Elliptic. Згідно з документом, у 2024 році глобальні втрати від криптошахрайства сягнули $4,6 млрд. Основними інструментами зловмисників стали дипфейки та соціальна інженерія.

Провідна криптовалютна біржа та Web3-компанія Bitget представила звіт Anti-Scam Research Report 2025, підготовлений у партнерстві з компаніями з блокчейн-безпеки SlowMist та Elliptic.
Фото: freepik.com

У звіті зазначається, що ІІ-шахрайства вийшли далеко за межі фішингових листів і тепер включають фальшиві Zoom-дзвінки, синтетичні відео за участю відомих особистостей і троянські програми під виглядом пропозицій роботи. Серед основних категорій шахрайства названо:

  • дипфейки та підробка особистості,
  • схеми соціальної інженерії,
  • проєкти типу Понці під виглядом DeFi або NFT-ініціатив.

Також детально описується, як викрадені кошти проходять через кросчейн-мости та сервіси обфускації перед тим, як потрапити до міксерів або на біржі — це значно ускладнює розслідування та повернення активів.

Додатково у звіті наведено кейси масштабних шахрайств у Гонконзі, проаналізовано використання Telegram та X (колишній Twitter) як точок входу для фішингу, а також підкреслено зростання організованих міжнародних шахрайських мереж.

«Сьогодні головна загроза для крипти — це не волатильність, а обман. Саме тому ми оголосили червень Місяцем боротьби з шахрайством. Наш звіт — ключовий елемент цієї ініціативи. Штучний інтелект зробив шахрайство швидшим, дешевшим і складнішим для виявлення. У Bitget ми впевнені, що протидіяти цим загрозам можна лише за допомогою технологій і співпраці всього ринку. Наша мета — зробити трейдинг не лише швидким, а й розумним», — заявила Грейсі Чен, CEO Bitget.

У звіті також розповідається про ініціативу Bitget Anti-Scam Hub, інноваційні системи виявлення загроз і Фонд захисту користувачів обсягом понад $500 млн. Компанія SlowMist надала детальний аналіз тактик зловмисників — від «отруєння адрес» до троянів під виглядом вакансій, а Elliptic дослідила шляхи відмивання криптовалют через мости та міксери.

«Злочинці постійно вдосконалюють свої методи — використовують ІІ та знаходять нові способи масштабування атак. Водночас ми теж масштабуємо наші технології та блокчейн-можливості для вчасного виявлення нових схем. Співпраця з Bitget — це наша спільна місія: виявляти загрози та надавати користувачам інструменти захисту», — зазначив Арда Акартуна, провідний дослідник криптозагроз, Elliptic (APAC).

«Цей звіт відображає реальні шаблони, які ми щодня бачимо ончейн. Від фішингових груп до фейкових стейкінг-додатків — тактики змінюються, але психологія шахрайства залишається незмінною. Користувачі мають бути поінформованими, скептичними та завжди пам’ятати про безпеку», — додала Ліза, керівниця відділу безпеки SlowMist.

У завершенні звіту наведено практичні поради для користувачів і організацій — як розпізнати «червоні прапорці» та уникати типових пасток у DeFi, NFT і Web3-середовищі.

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Джерело: Мінфін
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