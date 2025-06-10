Національне агентство з розшуку та менеджменту активів отримало в управління арештовані кошти у справі про шахрайство на платформі TikTok. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу АРМА.
10 червня 2025, 16:04
Шахрайство в TikTok: АРМА отримало в управління майже 700 тисяч
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Кошти було вилучено у межах кримінального провадження, відкритого за фактом їх заволодіння шахрайським способом. Зловмисники вводили людей в оману, обіцяючи прибуток за участь у вікторині, що проводилася на платформі TikTok.
На депозитному рахунку АРМА розміщено:
- ▪️ $4 тисячі;
- ▪️ 532 тисячі гривень.
Загальна сума в гривневому еквіваленті становить 698 тисяч гривень.
Кошти передано в управління АРМА на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.
Джерело: Мінфін
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