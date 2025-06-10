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10 червня 2025, 15:48

«Дочка» Societe Generale запускає доларовий стейблкоїн

Підрозділ Societe Generale, який займається криптоактивами, SG-FORGE, анонсував випуск нового стейблкоіна USD CoinVertible (USDCV), який стане доступним у мережах Ethereum та Solana, а резервні активи зберігатиме Bank of New York Mellon (BNY). Про це 10 червня повідомляє прес-служба компанії, повідомляє Мінфін.

Підрозділ Societe Generale, що займається криптоактивами, SG-FORGE, анонсував випуск нового стейблкоіна USD CoinVertible (USDCV), який стане доступним у мережах Ethereum і Solana, а резервні активи зберігатиме Bank of New York Mellon (BNY).

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Особливості та доступність стейблкоїну

USDCV дозволить клієнтам цілодобово обмінювати долари США на токени та назад для миттєвих транзакцій, а торгівля розпочнеться на початку липня. Це вже другий стейблкоїн від SG-FORGE після EUR CoinVertible (EURCV), випущеного у квітні 2023 року, який у грудні було додано на біржу Bitstamp як повністю забезпечений євроактив. Жителі та резиденти США не матимуть доступу до USDCV та EURCV.

Управління резервами та відповідність стандартам

BNY відповідатиме за зберігання резервів, а SG-FORGE щодня публікуватиме на своєму сайті інформацію про склад та оцінку заставних активів, відбираючи їх за суворими критеріями, включаючи мінімальний кредитний рейтинг та ліквідність. Обидва стейблкоїни відповідають європейському регулюванню MiCA, а емітент має ліцензію від Управління з пруденційного нагляду та вирішення спорів Франції.

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Джерело: Мінфін
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