Відновлення втраченого пенсійного посвідчення. Три способи

Міністерство соціальної політики надало роз'яснення щодо процедури відновлення пенсійного посвідчення у разі його втрати. Про це повідомляє «Мінфін».

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У Мінсоцполітики пояснили, якщо пенсійне посвідчення втрачено, його можна відновити онлайн чи офлайн.

Перший спосіб. Звернутись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України (перелік сервісних центрів в регіонах можна знайти за посиланням).

З собою потрібно буде взяти паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (РНОКПП) та заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. До заяви треба додати кольорове фото розміром 3×2,5 см.

Після виготовлення (орієнтовно до місяця), пенсійне посвідчення буде видано в тому сервісному центрі, який людина на власний вибір зазначила в заяві.

За бажанням, пенсійне посвідчення може бути сформоване в електронній формі (е-пенсійне посвідчення), без виготовлення паперового, для його відображення в мобільному застосунку «Дія».

Електронне відображення пенсійного посвідчення на порталі «Дія» має однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

Другий спосіб. Оформити онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Перейшовши за посиланням на портал, натисніть вгорі на кнопку «Вхід» і авторизуйтесь (портал дає можливість авторизуватись декількоми способами, тому оберіть — зручніший для вас, за допомогою КЕП чи «Дія.Підпис», чи інший з пропонованих варіантів).

Потім:

у лівому боковому меню натисніть на розділ «Щодо пенсійного забезпечення»;

оберіть «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення»;

ознайомитись із запропонованою інструкцією,

у вкладці «Орган ПФУ» оберіть «Головне управління ПФУ у вашій області»;

заповніть необхідні поля анкети та завантажте скановані копії документів (РНОКПП; паспорт; фото та зразок підпису, який має бути чорнилами чорного кольору);

надайте згоду на обробку персональних даних та сформуйте заяву;

перевірте внесені дані та надішліть заяву до ПФУ.

Звертаємо увагу: розмір кожного файлу (сканованої копії) не повинен перевищувати 1 Мб; формат може бути JPG, JPEG, PDF. Документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл. Кожен файл назвіть за видом документа, який він містить.

При цьому у заяві треба буде зазначити, у якому сервісному центрі вам буде зручно прийти і отримати виготовлене посвідчення.

Третій спосіб. За допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

Скачавши і встановивши застосунок, ви обираєте вкладку «До ПФУ», там — розділ «Комунікації до ПФУ» і далі - «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Потім виконуєте дії, аналогічні тим, які потрібні для оформлення посвідчення через портал Пенсійного фонду.