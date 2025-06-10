Понад 41 тисяча українців станом на кінець травня отримували допомогу по безробіттю

Кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в Державній службі зайнятості, станом на кінець травня складає 40,7 тисячі українців. Про це повідомляє « Мінфін » з посиланням на Держслужбу зайнятості.

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На сьогодні максимальний розмір допомоги по безробіттю складає від 3,6 до 8 тисяч гривень.

Мінімальну суму станом на кінець травня отримували майже 1,2 тисячі безробітних, максимальну — майже 11 тисяч.

Найчастіше виплати допомоги Служби зайнятості отримували люди, які втратили роботу у Дніпропетровській області — майже 4 тисячі, у Харківській — 2,6 тисячі та Полтавській — 2,5 тисячі.

Найменше безробітних, яким були передбачені подібні виплати, з реєстрацією у Херсонській області — 380 людей та у Закарпатській — трохи більше 800 шукачів роботи.

Станом на кінець квітня кількість осіб, які отримували допомогу по безробіттю, становила більше 41 тисячі, на кінець березня- 42 тисячі, на кінець лютого та січня — по 45 тисяч. Тобто за півроку кількість отримувачів такої допомоги скоротилася.