Morgan Stanley залучає $5 мільярдів для xAI Ілона Маска — Reuters

Morgan Stanley займається розміщенням боргового пакета на $5 млрд для компанії xAI Ілона Маска. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Reuters.

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За інформацією джерел видання, Morgan Stanley вже розпочав обговорення строкової позики з плаваючою ставкою. Її ціна становить 97 центів за долар, а змінна процентна ставка на 700 базисних пунктів (7%) вища за базовий показник SOFR (ставку забезпеченого нічного фінансування у США).

Як другий варіант, банк пропонує позику та облігації за фіксованою ставкою 12%. Джерела наголошують, що ці умови є попередніми та залежатимуть від попиту інвесторів. Минулого тижня Morgan Stanley вже провів зустріч з інвесторами, представивши їм деякі фінансові показники xAI.

Новий підхід та плани щодо капіталу

Цього разу Morgan Stanley використовує інший підхід до розміщення боргу xAI у розмірі $5 млрд. За словами джерел, холдинг не гарантуватиме обсяг угоди та не вкладатиме власний капітал у боргову операцію.

Окрім продажу боргових зобов'язань, xAI також прагне залучити близько $20 млрд акціонерного капіталу. Джерела додають, що після завершення цього раунду фінансування вартість компанії може сягнути від $120 до $200 млрд.