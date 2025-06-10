Акції Rolls-Royce зросли на тлі ядерної угоди з урядом Великої Британії

Акції Rolls-Royce зросли більш ніж на 2% на початку торгів у вівторок після оголошення про те, що підрозділ Rolls-Royce SMR був обраний компанією Great British Nuclear (GBN) для будівництва трьох малих модульних реакторів (SMR) у Великій Британії. Про це пише «Мінфін» із посиланням на investing.

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Вибір GBN завершує дворічний конкурентний процес та позиціонує Rolls-Royce SMR як важливого учасника майбутнього енергетичного ландшафту Великобританії.

Компанія зазначила, що її технологія SMR випереджає конкурентів на 18 місяців у незалежній галузевій регуляторній оцінці Великобританії, що розглядається як вирішальна «перевага першопрохідника» на ринку малих модульних реакторів, що розвивається.

Rolls-Royce очікує, що цей успіх створить нові робочі місця, зміцнить внутрішній ланцюжок поставок і сприятиме ширшому економічному зростанню, включаючи можливості для міжнародного експорту.

Туфан Ергінбілгіч, генеральний директор Rolls-Royce, заявив, що це рішення є «дуже важливою віхою» та «голосом довіри до наших унікальних ядерних можливостей, які будуть визнані урядами по всьому світу».

Він додав: «Я впевнений, що цінність Rolls-Royce SMR суттєво зросте у міру того, як ми успішно реалізуємо потенціал цього підприємства».