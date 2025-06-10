Vodafone Україна зіткнулась з ажіотажем на викуп євробондів на $1,1 млн

Пропозиція Vodafone Україна, другого за величиною мобільного оператора України, про викуп єврооблігацій на $1,11 мільйона, оголошена 23 травня, отримала заявки, які у 250 разів перевищують запропоновану суму. Про це 10 червня повідомляє Інтерфакс-Україна, передає Мінфін.

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Умови та порядок викупу

Емітент зазначає, що заявки прийматимуться пропорційно з коефіцієнтом масштабування 0,0040355668, а пакети, менші за мінімальний номінал після його застосування, відхилятимуться. Розрахунок за тендерною пропозицією запланований приблизно на 13 червня 2025 року. Облігації викуповуються за 99% від номінальної вартості.

Причини викупу та фінансовий контекст

Викуп пов’язаний із виплатою дивідендів акціонеру на 660,245 мільйона гривень ($15,9 мільйона) за 2024 рік, оголошеною 24 квітня 2025 року. Через обмеження нацбанку ці суми виплачуватимуться щомісячно по еквіваленту EUR1 мільйона. Згідно з умовами випуску, компанія зобов’язана запропонувати власникам облігацій продаж на суму, що дорівнює дивідендам, сплаченим за кордон. Загальний випуск облігацій із погашенням у лютому 2027 року становить $300 мільйонів за ставкою 9,625% річних, із яких VFU тримає $0,5 мільйона.

Фінансові показники компанії

У 2024 році VFU збільшив виручку на 13,1% до 24,44 мільярда гривень, але чистий прибуток скоротився на 30,1% до 3,54 мільярда гривень. У першому кварталі 2025 року виручка зросла на 14% до 6,59 мільярда гривень, тоді як прибуток упав на 24% до 697 мільйонів гривень.