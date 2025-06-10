Літні майданчики приносять до 30% виторгу закладам харчування — дослідження

Українські кафе та ресторани отримують значну частину виторгу завдяки літнім майданчикам, які в серпні можуть приносити до 30% доходу, а середній чек у 2024 році сягав 681 гривню за візит, свідчать дані дослідження Poster, проведеного серед 1500 закладів, пише Forbes.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вплив сезону та інфляції

У 2025 році середній чек уже в травні помітно зріс, однак холодна погода зменшила місячний виторг із 25% у 2024 році до 18% у 2025 році, хоча сума зросла до 749 гривень проти 681 гривні торік. Співзасновник і CEO Poster Родіон Єрошек пояснює: «Основна причина — інфляція». Він також зазначив, що заклади в Києві та Львові розпочинають сезон уже у квітні, тоді як в інших регіонах старт відкладають до травня.

Проблеми регіональних ресторанів

Обмеження роботи у квітні за межами Києва та Львова створюють труднощі для рестораторів, перешкоджаючи активному початку сезону. У 2024 році київські та львівські майданчики забезпечили 16% виторгу з середнім чеком 620 гривень, а в 2025 році — 14% із чеком 684 гривні.

Середній внесок майданчиків

Загалом літні майданчики приносять закладам у середньому 21% щомісячного доходу, досягаючи піку в серпні, коли їхній внесок зростає до 30% від загального виторгу.