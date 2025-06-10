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10 червня 2025, 12:23

Фондові ринки світу зросли через очікування прогресу в переговорах США та Китаю

Очікування другого дня переговорів між США та Китаєм, що розпочалися в понеділок, підняли світові фондові ринки, а долар дещо зміцнився на тлі обережних сигналів про можливе зменшення напруги між двома найбільшими економіками. Про це 10 червня повідомляє Reuters, передає Мінфін.

Очікування другого дня переговорів між США та Китаєм, що розпочалися в понеділок, підняли світові фондові ринки, а долар дещо зміцнився на тлі обережних сигналів про можливе зменшення напруги між двома найбільшими економіками.

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Реакція ринків та учасники переговорів

Ф’ючерси на європейські індекси EUROSTOXX 50 і FTSE, а також американські Nasdaq і S&P 500 зросли приблизно на 0,1%, сигналізуючи позитивне відкриття торгів у США. У Азії широкий індекс MSCI Азіатсько-Тихоокеанського регіону (без Японії) піднявся на 0,7%, сягнувши максимуму з січня 2022 року. Президент США Дональд Трамп позитивно відгукнувся про переговори, що тривали в понеділок і мали продовжитися за участі міністра фінансів Скотта Бессента, міністра торгівлі Говарда Латніка та торговельного представника Джеймісона Гріра, які зустрілися з китайськими колегами.

Вплив переговорів на економіку

Прогрес у діалозі може підтримати ринки, враховуючи, що попередні митні рішення Трампа та погіршення відносин із Китаєм зашкодили обом економікам, порушили ланцюги постачання та загрожували глобальному зростанню. Однак Йонас Ґолтерман із Capital Economics застеріг: «Попри оптимізм інвесторів щодо торговельної політики, це не означає, що всі мита буде скасовано». Він прогнозує збереження США мит на китайські товари на рівні близько 40% та загального 10%-го мита на імпорт.

Ситуація з японськими облігаціями

У Токіо увагу привернули плани уряду стабілізувати ринок державних облігацій (JGB) після зростання їхньої доходності до рекордних рівнів через зниження інтересу страхових компаній та занепокоєння щодо боргу. Міністр фінансів Кацуно́бу Като анонсував обговорення стимулів для внутрішнього попиту. Доходність 10-річних облігацій знизилася на 0,01% до 1,46%, а 30-річних — на 0,03% до 2,88%. Джастін Генг із HSBC зазначив: «Волатильність у довгостроковому сегменті викликана дисбалансом між попитом і пропозицією, що виник після початку нормалізації балансу Банку Японії».

Динаміка валютного ринку

Долар намагався відновитися після вчорашнього падіння, піднявшись проти єни на 0,19% до 144,83. Євро впало на 0,17% до $1,14, а британський фунт — на 0,07% до $1,3537. Нестабільна політика Трампа та побоювання через зростання держборгу США послабили довіру до американських активів, що призвело до втрати доларом понад 8% із початку року.

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Джерело: Мінфін
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