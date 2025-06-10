Курс валют на 10 червня: долар в банках зростає

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці додав 5 копійок, а у продажу 10 копійок. Євро подешевшало на 7 копійок у покупці та додало 9 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та втратило 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 47,10 грн, а продають за 47,79 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 47,55−47,67 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,53−41,57 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,33−47,36 грн/євро.

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