Минулої доби українські захисники ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 998 080 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 червня 2025, 8:16
Втрати ворога за 9 червня: 960 російських окупантів, 2 літаки, 15 ракет та 239
Втрати ворога
- особового складу — близько 998080 (+960) осіб,
- танків — 10919 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 22768 (+9) од,
- артилерійських систем — 28982 (+48) од,
- РСЗВ — 1412 (+1) од,
- засоби ППО — 1183 (+0) од,
- літаків — 416 (+2) од,
- гелікоптерів — 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40057 (+239),
- крилаті ракети — 3330 (+15),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 51455 (+107) од,
- спеціальна техніка — 3912 (+1)
Джерело: Мінфін
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