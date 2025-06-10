Apple представила iOS 26 з новим дизайном та крутими функціями (фото, відео)

У штаб-квартирі Apple у Купертіно 9 червня стартувала щорічна конференція WWDC 2025 (Worldwide Developers Conference — Всесвітня конференція розробників), на якій компанія представила iOS 26.

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Деталі

Як і передбачалося, Apple вирішила змінити підхід до назви операційних систем для своїх гаджетів, відмовившись від системи позначень, яка прив'язана до порядкового номера покоління тієї чи іншої лінійки пристроїв. Тепер же в назвах ОС буде вказано основний рік їхнього розгортання. Таким чином, за iOS 18 для iPhone з'явиться не iOS 19, а iOS 26. Ту ж логіку застосують до всіх інших систем: з'являться iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 і visionOS 26.

Імовірно, ребрендинг повинен допомогти користувачам краще орієнтуватися в системі назв, щоб розуміти, що перед ним є актуальна версія ОС.

У Apple відзначили, що новий дизайн iOS став «наймасштабнішим оновленням інтерфейсу за всю історію компанії».

Новий дизайн у iOS 26

Найголовніше нововведення — оновлений дизайн iOS 26 під назвою Liquid Glass. Інтерфейс переробили і практично, хоча по суті все та ж iOS 18. З'явилися прозорі панелі, і кнопки (дуже багато), і нові ярлички, і оформлення додатків, що виглядає по-іншому.

Нові анімації з'явилися і на екрані блокування — елементи на зразок додатків камери або ліхтарика тепер будуть переливатись при повороті пристрою, створюючи тривимірний ефект. Такі фішки, як панелі інструментів, автоматично згортаються при прокручуванні і негайно повертаються, коли вони вам потрібні.

З'явився новий додаток Games для геймерів з елементами соціальної мережі, де можна грати з друзями, ділитися своїми досягненнями та іншим подібним контентом.

Змін зазнав і додаток «Камери», де з'явився покращений, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для моментальної активації режиму зйомки фото або відео, а також доступу до бібліотеки знімків.

Оновлена функція для створення унікальних емодзі Genmoji тепер дозволяє генерувати зображення людей з можливістю вибору обличчя.

Інтеграція СhatGPT у Image Playground дозволяє створювати власні унікальні стилі на кшталт «листівки для запрошення на вечірку з нагоди народження дитини».

Функція живого перекладу в режимі реального часу буде доступна при телефонних дзвінках, «Повідомленнях» і FaceTime. В останньому випадку перекладені живі субтитри додаються прямо до дзвінків, так що користувачі зможуть чути людей, які говорять рідними мовами, але при цьому розуміти, що вони говорять.

В iPadOS 26 для покращення багатозадачності з'явилася нова система вікон, які можна відкривати у будь-якому розмірі, миттєво перемикатися між ними та впорядковувати за допомогою спеціального набору інструментів.

Розробники зазначають, що використання планшетів iPad ще ніколи не було таким простим. Багато елементів керування стали схожими на інтерфейс Mac. У компанії зазначили, що це «спосіб надати людям доступ до більш сучасних функцій, не перевантажуючи інтерфейс».

Нарешті Apple заявила, що відкриє доступ до своїх базових мовних моделей для сторонніх розробників. Вони, у свою чергу, зможуть використовувати їх для впровадження різних «розумних» функцій користувача в власні додатки.

Які моделі телефонів отримають iOS 26

Нову iOS отримають усі моделі, починаючи з iPhone 11 (iPhone XR, iPhone XS та XS Max). Випробувати Apple Intelligence та деякі інші фішки можна буде лише на смартфонах, починаючи iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max та новіше.

iPhone 11 — всі моделі;

iPhone 12 — всі моделі;

iPhone 13 — всі моделі;

iPhone 14 — всі моделі;

iPhone 15 — всі моделі;

iPhone SE 2020;

iPhone SE 2022

iPhone 16e.

Реліз iOS 26 відбудеться восени, а перша бета-версія для розробників вже доступна у налаштуваннях.