Сплата податків у сфері інтернет-послуг зросла на 48% — Гетманцев

За підсумками 1 кварталу 2025 року сума сплачених податків у галузі зросла на 48% — з 800 млн грн у 2024-му до 1,187 млрд грн у 2025-му. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на повідомлення голови Податкового комітету Данила Гетманцева.

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Деталі

За словами Гетманцева, значне зростання спостерігається серед юридичних осіб, тоді як ФОПи показали спад — це може свідчити про перехід галузі від моделі «кущів ФОП» на юридичні особи.

Як змінилися зарплати у сфері

Більшість компаній суттєво підвищили зарплати у 4 кварталі 2024 та 1 кварталі 2025, зазначив голова Податкового комітету.

«Лише близько 10 компаній продовжують платити на рівні ~10 тис. грн (при середніх зарплатах в країні більше 24 тис грн). Це ще один сигнал, що ринок змінюється — прозоро працювати стає нормою», — підсумував він.

Нагадаємо

Раніше Гетманцев повідомляв, що у 2024 році до загального фонду державного бюджету від детінізації надійшло 1,04 трлн грн (сальдо), що на 422,3 млрд грн більше, або на 68,7% перевищує показник мирного 2021 року.