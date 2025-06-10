Нацбанк з 11 червня актуалізує перелік бенчмарк-ОВДП

З 11 червня Національний банк актуалізує перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Про це повідомив регулятор у понеділок, 9 червня.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

З переліку бенчмарк-ОВДП буде виключено ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227102 з огляду на його планове погашення 21 травня 2025 року в повному обсязі;

До переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ISIN UA4000235642, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 27 травня 2025 року.

Це рішення покликане підтримати активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Нагадаємо

Банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 11 червня 2025 року він міститиме 17 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934 та новий UA4000235642.