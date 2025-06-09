Онтаріо провело випуск доларових облігацій без американських банків уперше за 14 років

Канадська провінція Онтаріо минулого тижня реалізувала 10-річні доларові облігації на $2 мільйони, вперше за 14 років обійшовшись без участі американських банків, залучаючи до операції британський Barclays та три канадські банки — BMO Capital Markets, Canadian Imperial Bank of Commerce і Bank of Nova Scotia. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Контекст випуску та учасники

Цей випуск став першим після інавгурації президента США Дональда Трампа і першим випадком із липня 2011 року, коли американські банки не брали участі в операціях Онтаріо, хоча провінція провела близько 40 таких розміщень відтоді. Bank of America долучався до січневого випуску, а Goldman Sachs та JPMorgan — до продажу у вересні 2024 року. Представник мінфіну Онтаріо Колін Блачар пояснив, що рішення було частиною регулярного плану, і США не виключали навмисно.

Плани фінансування та вплив мит

Цього року Онтаріо планує залучити близько 60 мільярдів канадських доларів, із яких до 30% надійде з іноземних ринків. Мита Трампа вдарили по ключових галузях провінції, що призвело до обмеження державних закупівель у американських компаній. Проте нова політика не забороняє Фінансовому управлінню Онтаріо співпрацювати з фінансовими установами США в майбутньому.