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9 червня 2025, 18:45

Золото та інші дорогоцінні метали дорожчають через ослаблення долара та переговори США і Китаю

Ціни на золото підскочили на тлі послаблення долара, а ринки уважно стежать за ходом торговельних переговорів між США та Китаєм, що тривають у Лондоні, тоді як платина досягла трирічного максимуму. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на золото підскочили на тлі послаблення долара, а ринки уважно стежать за ходом торговельних переговорів між США та Китаєм, що тривають у Лондоні, тоді як платина досягла трирічного максимуму.

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Динаміка цін на золото

У понеділок спотове золото зросло на 0,3%, сягнувши $3 320,15 за унцію о 13:56 за Гринвічем, після тижневого мінімуму вранці. Слабкий індекс долара США зробив метал доступнішим для власників інших валют, що стимулювало попит, хоча аналітики вважають, що навіть успішні переговори вплинуть на ціни лише частково.

Ріст інших дорогоцінних металів

Паралельно платина піднялася на 3,1% до $1 205,01, оновивши максимум із травня 2021 року, срібло зросло на 1,3% до $36,41, а паладій — майже на 3% до $1 077,59. Таке зростання підтримує активність на ринку дорогоцінних металів.

Роль Китаю на ринку

Дані за вихідні свідчать, що центральний банк Китаю сьомий місяць поспіль закуповує золото, що також впливає на попит і ціни на цей актив.

Джерело: Мінфін
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