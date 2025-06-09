У Мінцифрі розповіли, коли у 98% українців буде якісний мобільний зв’язок

Уряд України затвердив першу в історії незалежності Стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року, яка передбачає доступ до якісного зв’язку у віддалених селах, впровадження 5G і приєднання до роумінгової зони ЄС. Про це 9 червня повідомляє Мінцифри, передає Мінфін.

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Основні напрямки стратегії

Кабінет Міністрів ухвалив документ, що включає комплекс заходів для відновлення мереж, розгортання 5G і розширення цифрових послуг. У Мінцифрі зазначили, що серед пріоритетів: відбудова 100% пошкоджених мобільних і фіксованих мереж, забезпечення 75% домогосподарств і 99% об'єктів соціальної інфраструктури гігабітним інтернетом, а також надання 98% населення зв’язку зі швидкістю від 90 Мбіт/с.

Інновації та економічний вплив

Стратегія акцентує увагу на розвитку 5G, інтернету речей (IoT) і онлайн-освіти як ключових факторів цифрової трансформації та економічного зростання. За прогнозами, її реалізація додасть до валового внутрішнього продукту 56 мільярдів гривень, що сприятиме зміцненню бюджету та відновленню економіки після війни.

Доступність зв’язку в усіх умовах

У Мінцифрі підкреслили, що стабільний зв’язок має бути доступним всюди — на фронті, трасах чи у віддалених селах, а гармонізація законодавства з європейськими нормами стане основою для інтеграції до роумінгової зони ЄС.