До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 4 копійки у купівлі та у продажу.
9 червня 2025, 17:26
Курс валют на вечір 9 червня: долар подорожчав на міжбанку на 13 копійок
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Відкриття 9 червня
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Закриття 9 червня
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Зміни
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41,40/41,44
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41,53/41,57
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13/13
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47,31/47,34
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47,35/47,38
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4/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,70 грн. Євро купують за 47,17 грн, а продають за 47,70 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 47,55−47,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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