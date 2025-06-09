У травні п’ять небанківських фінансових залишили ринок

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в травні зменшилася з 825 (станом на 1 травня 2025 року) до 820 (станом на 1 червня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 60. Про це повідомляє Нацбанк у понеділок, 9 червня.

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Хто працює на ринку

Станом на 1 червня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

438 фінансових компаній (було 442);

52 страховики non-life (було 53), 10 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;

106 ломбардів (без змін);

96 кредитних спілок (без змін);

один лізингодавець (без змін);

43 страхових брокери (без змін);

73 колекторські компанії (без змін).

Кількість банківських груп (15) на ринку не змінилася. Кількість небанківських фінансових груп зменшилася на одну (40).

Без змін на:

платіжному ринку. Там діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних;

ринку надавачів фінансових платіжних послуг. Там працюють 18 платіжних установ, 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк — емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (без змін) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (без змін).