Кількість учасників небанківського фінансового ринку в травні зменшилася з 825 (станом на 1 травня 2025 року) до 820 (станом на 1 червня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 60. Про це повідомляє Нацбанк у понеділок, 9 червня.
9 червня 2025, 16:38
У травні п’ять небанківських фінансових залишили ринок
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Хто працює на ринку
Станом на 1 червня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:
- 438 фінансових компаній (було 442);
- 52 страховики non-life (було 53), 10 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;
- 106 ломбардів (без змін);
- 96 кредитних спілок (без змін);
- один лізингодавець (без змін);
- 43 страхових брокери (без змін);
- 73 колекторські компанії (без змін).
Кількість банківських груп (15) на ринку не змінилася. Кількість небанківських фінансових груп зменшилася на одну (40).
Без змін на:
- платіжному ринку. Там діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних;
- ринку надавачів фінансових платіжних послуг. Там працюють 18 платіжних установ, 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк — емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.
До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (без змін) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (без змін).
Джерело: Мінфін
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