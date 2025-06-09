L’Oreal купує контрольний пакет акцій британського бренду Medik8

Французький гігант L’Oreal SA придбав контрольну частку в британському бренді Medik8 — на тлі стрімкого зростання ринку засобів для догляду за шкірою. Про це повідомила L’Oreal у понеділок, 9 червня, інформує Bloomberg.

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Деталі

За оцінками ЗМІ, сума угоди сягає близько 1 млрд євро ($1,14 млрд). Приватна інвестиційна компанія Inflexion залишиться міноритарним акціонером, а чинна команда менеджменту Medik8 продовжить роботу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Medik8, заснований у 2009 році у Великій Британії, спеціалізується на антивіковій косметиці та позиціонується як бренд із доступними цінами. Це придбання дасть змогу L’Oreal розширити асортимент доглядової косметики у різних цінових категоріях.

Bloomberg зазначає, що L’Oreal активно інвестує в догляд за шкірою, зокрема через зростання популярності таких продуктів у соцмережах, як TikTok, де блогери активно просувають креми та сироватки.

У 2023 році компанія також придбала австралійський люксовий бренд Aesop для посилення преміального сегмента.