У травні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 43,6 млрд грн в еквіваленті: 34,1 млрд грн та 202,4 млн євро . Про це повідомило Міністерство 9 червня, пише « Мінфін ».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП. Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

Станом на 1 червня, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,85 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,1%) та НБУ (36,3%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 10,3% та 5,1% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,1%, страхових компаній — 1%, а територіальних громад — 0,03%.

У травні юридичні та фізичні особи збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на понад 10%, з 257 млрд грн до 286 млрд грн.

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 червня 2025 року до 1 червня 2024 року) зріс на понад 25%.

Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 5,1% станом на початок червня 2025 року (у червні 2024 року — 3,9%).

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у травні дорівнювала 16,2%, у євро — 3,2%.

У 2025 році через випуск ОВДП до держбюджету залучено вже 191 млрд грн. Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило понад 1,6 трлн грн в еквіваленті.