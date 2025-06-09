У травні юридичні та фізичні особи збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на понад 10%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 червня 2025, 15:26

У травні юридичні та фізичні особи збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на понад 10%

У травні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 43,6 млрд грн в еквіваленті: 34,1 млрд грн та 202,4 млн євро. Про це повідомило Міністерство 9 червня, пише «Мінфін».

У травні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 43,6 млрд грн в еквіваленті: 34,1 млрд грн та 202,4 млн євро.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП. Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

Станом на 1 червня, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,85 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,1%) та НБУ (36,3%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 10,3% та 5,1% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,1%, страхових компаній — 1%, а територіальних громад — 0,03%.

У травні юридичні та фізичні особи збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на понад 10%, з 257 млрд грн до 286 млрд грн.

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 червня 2025 року до 1 червня 2024 року) зріс на понад 25%.

Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 5,1% станом на початок червня 2025 року (у червні 2024 року — 3,9%).

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у травні дорівнювала 16,2%, у євро — 3,2%.

У 2025 році через випуск ОВДП до держбюджету залучено вже 191 млрд грн. Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило понад 1,6 трлн грн в еквіваленті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами