«ФК „Динамо Київ“ очолив рейтинг спортивних компаній за доходами»

У 2024 році провідні спортивні та розважальні компанії заробили 3,47 мільярда гривень, що на 10% більше, ніж торік, хоча лише три з них отримали прибуток на суму 6,49 мільйона гривень, тоді як решта зазнала збитків на 1,11 мільярда гривень. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину Опендатабот від 9 червня.

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Склад рейтингу

До топ-10 увійшли п’ять футбольних клубів, дві мережі фітнес-клубів та два розважальні центри. Лідером став ФК «Динамо Київ», пов’язаний із братами Суркісами, попри падіння доходу на 1,7 раза до 13,65 мільйона гривень і збитків у 784,07 мільйона гривень. У 2023 році клуб був прибутковим на 345,67 мільйона гривень.

Позиції інших компаній

Друге місце посіла «Спорт Лайф Київ-1» Тетяни Подрєзової з доходом 545,8 мільйона гривень, що зросло в 1,5 раза, а третє — «Спорт Лайф Київ-6» Лариси Пахомової з 377,56 мільйона гривень, також із приростом у 1,5 раза. ФК «Кривбас» із доходом 287,12 мільйона гривень (зростання в 1,6 раза) посів четверту сходинку, скоротивши збитки в 3,4 раза до 1,1 мільйона гривень. «Термал Фюрдо» (Косино) із доходом 272,76 мільйона гривень (мінус 16%) замкнула п’ятірку, зменшивши збитки в 8 разів до 6,47 мільйона гривень.

Нові учасники та тренди

Шосте місце дебютанта — ФК «Полісся» Геннадія Буткевича — з доходом 266,8 мільйона гривень (зростання в 4 рази) та збитками 256 мільйонів гривень. «Apollo Next» Володимира Костельмана посіла сьому позицію з доходом 234 мільйони гривень (зростання вдвічі) і збитками 6,9 мільйона гривень після прибутку 12 мільйонів у 2023 році. Розважальний центр «Неополіс» Віталія Хомутинника в ТРЦ Respublika park із доходом 197,51 мільйона гривень (плюс 24%) і збитками 46,96 мільйона гривень (мінус 14%) опинився на восьмому місці.

Фінансові результати клубів

ФК ЛНЗ із доходом 188,64 мільйона гривень (зростання в 6,4 раза) посів дев’яте місце, отримавши прибуток 3,27 мільйона гривень — єдиний футбольний клуб із позитивним результатом. Замкнув рейтинг «Шахтар-сервіс» Ріната Ахметова з доходом 182 мільйони гривень і збитками 7,4 мільйона гривень, що в 3,3 раза менше, ніж торік.