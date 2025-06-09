Валютні резерви КНР, найбільші у світі, у травні збільшилися на $3,6 млрд, до максимальних з вересня минулого року $3,285 трлн, йдеться у повідомленні Народного банку Китаю 9 червня, пише «Мінфін».
9 червня 2025, 12:00
Валютні резерви Китаю у травні зросли до максимуму з вересня
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Деталі
Долар США подешевшав у травні на 0,23% щодо кошика інших основних світових валют. Курс юаня у парі з доларом минулого місяця зменшився на 1,05%.
Резерви золота в КНР на кінець травня склали 73,83 млн унцій, збільшившись з 73,77 млн унцій місяцем раніше, йдеться в повідомленні.
Однак у вартісному вираженні резерви золота знизилися до $242 млрд із $244 млрд наприкінці квітня.
Джерело: Мінфін
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