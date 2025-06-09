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9 червня 2025, 12:38

Аргентинське антикорупційне агентство не знайшло порушень у діях Мілея щодо мемкоїна LIBRA

Президент Хав'єр Мілей не порушив законодавство, коли опублікував пост у соцмережі про мемкоїн LIBRA, що підтвердило Управління з протидії корупції Аргентини після розслідування. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину ForkLog від 9 червня.

Президент Хав'єр Мілей не порушив законодавство, коли опублікував пост у соцмережі про мемкоїн LIBRA, що підтвердило Управління з протидії корупції Аргентини після розслідування.

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Розслідування та реакція президента

У лютому мемкоїн LIBRA, прорекламований Мілеєм у соцмережі X через посилання на сайт і смартконтракт, зріс у капіталізації до $4,56 мільярда, але за добу втратив понад 90%. Мілей видалив допис, пояснивши, що не закликав інвестувати, а лише поділився цікавою фінансовою інновацією. Це викликало резонанс, звинувачення у шахрайстві й схемі Pump & Dump, а також вимоги імпічменту, після чого він ініціював перевірку дій урядовців.

Висновки антикорупційного органу

В антикорупційному управлінні дійшли висновку, що повідомлення в особистому акаунті не відображає офіційну позицію держави, не передбачало витрат із бюджету й має розглядатися як приватна комунікація. Тим часом у суді триває цивільний позов інвесторів, які постраждали від просування токена, а в травні суд зобов’язав надати банківські виписки Мілея та його сестри, яку підозрюють у змові з пов’язаними бізнесменами.

Додаткові розслідування

Конгрес Аргентини підтримав три ініціативи для перевірки можливої участі посадовців у скандалі, а мін'юст США також розпочав власне розслідування. Раніше прокуратура заморозила активи на $100 мільйонів, пов’язані з LIBRA, а Circle заблокувала $57,6 мільйона в USDC, використаних у проєкті.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
9 червня 2025, 12:59
#
Хабадникам все сходить з рук.
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