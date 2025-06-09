Нова пошта відкрила сортувальний хаб у Литві

Нова пошта за 2 роки роботи в Литві, відкрила більше 650 точок сервісу по всій країні. Наступним кроком стало відкриття нового сортувального хабу у Каунасі (Литва). Він щодня обробляє понад 1000 відправлень. Про це повідомляє « Мінфін » з посиланням на заяву «Нової пошти» від 9 чеврня.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Логістичний хаб працює 24/7, забезпечуючи швидку доставку по всій Литві, а також в Україну чи інші країни Європейського Союзу. Так, доставка в Латвію пришвидшилась на 1 день, в Естонію — на 2 дні, так само швидше доставляємо і в Польщу.

На території логістичного хабу також розташоване вантажне відділення Нової пошти, де можна відправити та отримати документи, посилки й вантажі до 1000 кг. Відділення працює щодня за адресою: м. Каунас, Studentų g. 16.

Серед клієнтів — приватні особи, литовські інтернет-магазини, локальні виробники та українські бренди, що працюють на європейському ринку. Окрім логістики, компанія також надає експертну підтримку клієнтам щодо виходу на нові ринки.

«Цього року ми плануємо також запустити фулфілмент на базі хабу в Каунасі. Це відкриє нові можливості для наших бізнес-клієнтів — вони зможуть зберігати товари, оперативно обробляти замовлення і швидко доставляти їх як по Литві, так і по Європі, зокрема й в Україну. Крім того, ми активно працюємо над інтеграцією з платформами на кшталт Kamenskaya Ink, Multiparcel, Swotzy тощо — щоб зробити доставку ще зручнішою та доступнішою для кожного», — розповідає Світлана Книжка, CEO Nova Post у Литві.