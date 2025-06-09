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9 червня 2025, 11:26

З початку року митні органи виявили 4 095 порушень митних правил на 5,7 млрд грн

У 1 511 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 340 млн гривень. Про це повідомила Державна митниця, 9 червня, повідомляє «Мінфін».

У 1 511 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 340 млн гривень.
Фото: depositphotos

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Деталі

Зокрема:

  • промислових товарів на 192 млн грн;
  • транспортних засобів на понад 117 млн грн;
  • продовольчих товарів на понад 28 млн грн;
  • валюти на 2,2 млн грн.

У 750 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 26 млн грн, стягнуто до Держбюджету 24 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

На розгляд до суду митницями передано 2 349 справ про порушення митних правил на суму понад 2,8 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 2,1 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 червня 2025, 12:16
#
А скільки по за касу?
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