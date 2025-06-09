У 1 511 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 340 млн гривень. Про це повідомила Державна митниця, 9 червня, повідомляє «Мінфін».
9 червня 2025, 11:26
З початку року митні органи виявили 4 095 порушень митних правил на 5,7 млрд грн
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Деталі
Зокрема:
- промислових товарів на 192 млн грн;
- транспортних засобів на понад 117 млн грн;
- продовольчих товарів на понад 28 млн грн;
- валюти на 2,2 млн грн.
У 750 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 26 млн грн, стягнуто до Держбюджету 24 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.
На розгляд до суду митницями передано 2 349 справ про порушення митних правил на суму понад 2,8 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 2,1 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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