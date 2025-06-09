Курс валют на 9 червня: долар та євро подешевшали в банках

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 3 копійки, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 15 копійок у покупці та на 3 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро додало 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,70 грн. Євро купують за 47,00 грн, а продають за 47,70 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,35−41,42, євро — 47,47−47,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,40−41,44 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,31−47,34 грн/євро.

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