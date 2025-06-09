Ціни на нафту відреагували на переговори між США та Китаєм

Ціни на нафту знизилися 9 червня, хоча за попередній тиждень вони показали зростання, що пов’язано з очікуваннями інвесторів щодо результатів торговельних переговорів між США та Китаєм у Лондоні, які можуть позитивно вплинути на економіку та попит на паливо. Про це повідомляє Мінфін із посиланням Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка цін та ринкові тренди

Ф’ючерси на Brent опустилися на 6 центів до $66,41 за барель, а West Texas Intermediate (WTI) зменшилася на 4 центи до $64,54 за барель. Минулого тижня Brent зросла на 4%, а WTI — на 6,2%, перервавши тритижневе падіння. Аналітик Тім Еванс з Evans Energy зазначив: «Сира нафта марки Brent наблизилася до верхньої межі свого торгового діапазону завдяки покупкам, заохоченим зниженням побоювань щодо мит».

Економічні фактори та прогнози

Стабільний рівень безробіття в США у травні підвищив шанси на зниження ставки ФРС, що підтримало ринок. Натомість у Китаї експорт у травні уповільнився до тримісячного мінімуму, а дефляція на заводах досягла найнижчого рівня за два роки. Імпорт сирої нафти до країни впав до чотиримісячного мінімуму через технічне обслуговування державних і незалежних нафтопереробних заводів.

Вплив переговорів та ОПЕК+

Сподівання на торговельну угоду між США та Китаєм, яка може стимулювати економічне зростання й попит на нафту, нівелювали побоювання через рішення ОПЕК+ від 31 травня про значне підвищення видобутку в липні. Водночас HSBC прогнозує прискорення зростання пропозиції ОПЕК+ у серпні-вересні, що може знизити ціну Brent у четвертому кварталі 2025 року.