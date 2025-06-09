Минулої доби українські захисники ліквідували ще 970 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 997 120 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
9 червня 2025, 8:16
Втрати ворога за 8 червня: 970 російських окупантів, 4 танки та 167 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 997120 (+970) осіб,
- танків — 10915 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 22759 (+11) од,
- артилерійських систем — 28934 (+42) од,
- РСЗВ — 1411 (+1) од,
- засоби ППО — 1183 (+0) од,
- літаків — 414 (+0) од,
- гелікоптерів — 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39818 (+167),
- крилаті ракети — 3315 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 51348 (+123) од,
- спеціальна техніка — 3911 (+0)
Джерело: Мінфін
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