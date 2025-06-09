Китайський Basisbank націлився на покупку третього за величиною банку Грузії

Власник третього за величиною в Грузії банку Liberty бізнесмен Іраклій Рухадзе веде переговори з китайською Hualing Group про його продаж Базісбанку (Basisbank), що належить цій китайській компанії. Про це розповів сам Іраклій Рухадзе, пише грузинське видання Business Грузія.

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«Я підтверджую переговори, але ми далекі від угоди. Щодо переговорів з Basis Bank, ми говорили про них два роки тому. Я підтверджую це. Я веду переговори з Basis Bank та ще двома компаніями. Це вдруге, коли ми ведемо переговори з Basis Bank за три роки», — заявив Рухадзе.

Якщо угода в результаті відбудеться, китайський Basisbank може стати найбільшим банком Грузії, обігнавши дві банківські установи, що належать західним інвесторам: TBC та Bank of Georgia.