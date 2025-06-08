Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 120 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 996 150 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 червня 2025, 8:28
Втрати ворога за 7 червня: 1 120 російських окупантів, 7 ракет та 158 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 996150 (+1120) осіб,
- танків — 10911 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 22748 (+11) од,
- артилерійських систем — 28892 (+42) од,
- РСЗВ — 1410 (+0) од,
- засоби ППО — 1183 (+2) од,
- літаків — 414 (+1) од,
- гелікоптерів — 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39651 (+158),
- крилаті ракети — 3315 (+7),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 51225 (+146) од,
- спеціальна техніка — 3911 (+3).
Джерело: Мінфін
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