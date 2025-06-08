Зростання XRP до 5$ є очевидним, але маленька альткойн вартістю 0,003333$ зростає ще швидше

Відома криптовалюта готується до значного зростання ціни, але ще менша монета випереджає її за темпами зростання. Ця альткойн зі скромною ціною, що коштує лише частки цента, швидко набирає популярність серед інвесторів. Дізнайтеся про причини її стрімкого зростання та про те, як вона може змінити ландшафт цифрових валют.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій біржі

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 13 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі попереднього продажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невгамовних, амбітних, тих, хто прагне домінувати.

Це монета для справжніх бійців — менталітет, який резонує як зі спортсменами, так і з уболівальниками. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які переслідують наступну велику мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse все вирішує спільнота. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок розрахований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни та об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

XRP: швидка валюта без кордонів, яка потрясла світ криптовалют

Ви чули про XRP? Це цифрова валюта, яка викликає фурор. Створена Джедом Маккалебом, Артуром Брітто та Девідом Шварцем, XRP була розроблена, щоб бути швидкою, дешевою та доступною для всіх. На відміну від традиційних грошей, вона не залежить від банків чи центральних органів влади. Транзакції є швидкими, безпечними та не можуть бути скасовані. З початковим обсягом 100 мільярдів, більша частина якого була передана Ripple (раніше OpenCoin Inc.), XRP прагне зробити переказ грошей таким же простим, як відправлення текстового повідомлення.

На сучасному ринку XRP виділяється своєю швидкістю та низькими витратами. У той час як деякі криптовалюти борються з повільними переказами та високими комісіями, XRP пропонує вигідну альтернативу. Вона дозволяє здійснювати платіжі в різних валютах, що робить її цінною в нашій глобальній економіці. Зусилля Ripple щодо підвищення ліквідності мережі та підтримки екосистеми можуть ще більше збільшити потенціал XRP. У порівнянні з іншими монетами, XRP є привабливим варіантом завдяки орієнтації на реальне використання. У міру розвитку криптовалютного світу, такі валюти, як XRP, що вирішують практичні проблеми, можуть стати лідерами.

Висновок

Хоча XRP та інші криптовалюти демонструють перспективність на бичачому ринку, унікальне поєднання спорту та мем-культури $XYZ забезпечує йому безпрецедентне зростання.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io

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