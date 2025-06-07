Шмигаль: Надходження ПДФО до місцевих бюджетів зросли на 20%, акцизу — на 38%

Надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком по податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зросли на 20%, а по акцизному податку — на 38%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів в п'ятницю, 6 червня.

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«Надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком зросло: по ПДФО на 20%, по єдиному податку — на 13%, по платі за землю — на 14%, по акцизному податку — на 38%», — сказав глава уряду.

Прем'єр також повідомив, що залишки на рахунках громад складають майже 160 млрд грн.