Надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком по податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зросли на 20%, а по акцизному податку — на 38%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів в п'ятницю, 6 червня.
7 червня 2025, 10:25
Шмигаль: Надходження ПДФО до місцевих бюджетів зросли на 20%, акцизу — на 38%
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«Надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком зросло: по ПДФО на 20%, по єдиному податку — на 13%, по платі за землю — на 14%, по акцизному податку — на 38%», — сказав глава уряду.
Прем'єр також повідомив, що залишки на рахунках громад складають майже 160 млрд грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі