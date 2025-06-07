Національний банк протягом тижня, з 2 по 6 червня, на міжбанківському валютному ринку не купував валюту і продав $638,80 млн проти $653,20 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
7 червня 2025, 9:33
НБУ за тиждень продав на міжбанку майже $639 мільйонів
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Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $14,40 млн.
З початку 2025 року НБУ на міжбанку:
- купив $35,63 млн;
- продав $14 892,58 млн;
- чистий продаж валюти — $14 856,95 млн.
Джерело: Мінфін
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