Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 120 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 995 030 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 червня 2025, 8:24
Втрати ворога за 6 червня: 1 120 російських окупантів, 15 танків та 300 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 995030 (+1120) осіб,
- танків — 10904 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 22737 (+52) од,
- артилерійських систем — 28850 (+56) од,
- РСЗВ — 1410 (+4) од,
- засоби ППО — 1181 (+1) од,
- літаків — 413 (+0) од,
- гелікоптерів — 337 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39493 (+300),
- крилаті ракети — 3308 (+37),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 51079 (+166) од,
- спеціальна техніка — 3908 (+1).
Джерело: Мінфін
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