Держава надасть по 50 000 грн дітям, які повертаються з окупації чи депортації

Дітям, які повертаються з тимчасово окупованих територій, після депортації чи примусового переміщення, держава виплачуватиме одноразову допомогу в розмірі 50 000 гривень, щоб забезпечити їхню адаптацію та реінтеграцію в Україні. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину Мінсоцполітики від 6 червня.

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Мета виплат та умови отримання

Кошти призначені для батьків або законних представників, щоб створити належні умови для дитини, і не впливають на інші соціальні виплати чи субсидії. Для оформлення допомоги необхідно звернутися до Державної служби України у справах дітей.

Комплексна підтримка дітей

У Мінсоцполітики зазначили: «Для кожної дитини складається індивідуальний план повернення та підтримки. Він охоплює три пакети допомоги — короткострокову, середньострокову і довгострокову». Залежно від потреб, дитина може отримувати соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні та юридичні послуги. Держава також подбає про влаштування в сімейну форму виховання, якщо рідних немає, або надасть підтримку родині.