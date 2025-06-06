Компанія Circle, що випускає стейблкоїн USDC, розпочала торги на Нью-Йоркській фондовій біржі, де її акції під тикером CRCL зросли на 167%, досягнувши $82 при стартовій ціні $31, а в пік зростання сягнули 235%. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину Cointelegraph.
6 червня 2025, 18:31
Емітент USDC Circle дебютував на фондовій біржі з різким зростанням акцій на 167%
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Успіх IPO та інтерес інвесторів
Перед розміщенням Circle збільшила обсяг випуску до $1,05 мільярда через високий попит, запропонувавши інвесторам 34 мільйони акцій. Інтерес підігрівали великі гравці: BlackRock планував викупити до 10% акцій, а ARK Invest Кеті Вуд готувалася інвестувати $150 мільйонів.
Контекст і значення дебюту
IPO стало можливим після відкладення через економічну невизначеність і торговельні конфлікти, що свідчить про відновлення довіри до компанії та зростання інтересу до цифрових фінансів серед традиційних інвесторів. Стейблкоїни, які раніше використовувалися переважно в децентралізованих фінансах, тепер дедалі частіше застосовуються банками й фінтех-компаніями для швидких і економічних транзакцій за кордоном.
Джерело: Мінфін
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