Емітент USDC Circle дебютував на фондовій біржі з різким зростанням акцій на 167%

Компанія Circle, що випускає стейблкоїн USDC, розпочала торги на Нью-Йоркській фондовій біржі, де її акції під тикером CRCL зросли на 167%, досягнувши $82 при стартовій ціні $31, а в пік зростання сягнули 235%. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину Cointelegraph.

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Успіх IPO та інтерес інвесторів

Перед розміщенням Circle збільшила обсяг випуску до $1,05 мільярда через високий попит, запропонувавши інвесторам 34 мільйони акцій. Інтерес підігрівали великі гравці: BlackRock планував викупити до 10% акцій, а ARK Invest Кеті Вуд готувалася інвестувати $150 мільйонів.

Контекст і значення дебюту

IPO стало можливим після відкладення через економічну невизначеність і торговельні конфлікти, що свідчить про відновлення довіри до компанії та зростання інтересу до цифрових фінансів серед традиційних інвесторів. Стейблкоїни, які раніше використовувалися переважно в децентралізованих фінансах, тепер дедалі частіше застосовуються банками й фінтех-компаніями для швидких і економічних транзакцій за кордоном.