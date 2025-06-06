В Японії рекордно подорожчав рис: черги в магазинах й звільнили міністра

Рекордне зростання цін на рис досягли історичного максимуму в Японії, що призвело до багатогодинних черг у магазинах і посилення невдоволення напередодні липневих виборів до верхньої палати парламенту. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину Financial Times від 6 червня.

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Ціни на рис б’ють рекорди

Середня ціна 60-кілограмового мішка рису з урожаю 2024 року зросла до ¥26 400 ($184), що стало найвищим показником в історії. Криза загострилася через неврожай 2023 року, закінчення дефляційного періоду та готовність ритейлерів підвищувати ціни. Деякі оптовики стримують постачання, що лише погіршує ситуацію.

Дії уряду та політичні наслідки

Уряд Японії вперше за межами стихійних лих розпродає стратегічні запаси рису, що викликало ажіотажний попит. Прем'єр-міністр Шігеру Ішіба звільнив міністра сільського господарства, призначивши на його місце Шіндзиро Коізумі, якому доручено врегулювати кризу. Також створено спеціальний кабінет для реформування аграрної політики.

Причини кризи та перспективи

Аналітики критикують попередню програму «незасівання», що діяла до 2018 року і штучно підтримувала високі ціни. Експерти вважають, що перехід до субсидій, як у багатьох країнах, допоміг би знизити витрати фермерів і наростити виробництво. Хоча частка фермерів у населенні скоротилася до менш ніж 1%, вони зберігають сильне політичне лобі, що ускладнює реформи, але суспільний резонанс може прискорити зміни.