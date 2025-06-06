До закриття міжбанку долар подешевшав на 1 копійку у купівлі. Євро впало на 19 копійок у купівлі та у продажу.
6 червня 2025, 17:27
Курс валют на вечір 6 червня: євро подешевшало на 19 копійок на міжбанку
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Відкриття 6 червня
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Закриття 6 червня
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Зміни
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41,41/41,44
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41,40/41,44
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1/0
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47,37/47,39
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47,18/47,20
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19/19
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,13−41,70 грн. Євро купують за 47,15 грн, а продають за 47,73 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,35−41,40, євро — 47,45−47,62 грн.
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Джерело: Мінфін
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