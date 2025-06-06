В Україні запустили пісочницю для тестування продуктів у сфері блокчейну та ШІ

Міністерство цифрової трансформації запустило тестовий майданчик Sandbox для розробників рішень на базі блокчейну та штучного інтелекту. Проєкт створено для перевірки нових технологій в безпечному середовищі. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що Sandbox — перший державний простір, у якому стартапи зростатимуть за індивідуальною траєкторією з маленьких проєктів у нові українські єдинороги.

Команди отримають повний аналіз продукту та рекомендації від топових юристів, бізнес-аналітиків і технічних експертів, як посилити проєкт та масштабувати інновації.

«Sandbox працюватиме на базі Українського фонду стартапів до кінця 2026-го як експериментальний проєкт. Далі — проаналізуємо ефективність та зробимо постійним інструментом підтримки інновацій, якщо покаже позитивний результат», — йдеться у повідомленні.

У Мінцифри зазначили, що В Україні працює 2 600+ стартапів, майже 20% з яких заснували під час повномасштабної війни. Технологіями українських техкомпаній користуються мільйони людей, і мета відомства — створити найкраще у світі правове середовище для розвитку інновацій.

Як стартапу стати учасником Sandbox

ШІ- та блокчейн-компанії, можуть долучитися до проєкту за цим посиланням.