Ціни на золото впали нижче $3,350 за унцію після звіту про ринок праці США

Ф’ючерси на золото втратили ранковий приріст і опустилися нижче $3,350 за унцію після оприлюднення сильнішого, ніж очікувалося, звіту про зайнятість у США, який послабив побоювання щодо різкого погіршення ситуації на ринку праці на тлі торговельної війни, ініційованої Дональдом Трампом. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на дані TE від 6 червня.

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Ринок праці США показав стійкість

Економіка США у травні додала 139 тисяч робочих місць, що перевищило прогнози в 130 тисяч, хоча показник за квітень скоригували до 147 тисяч. Рівень безробіття залишився на рівні 4,2%, а зростання зарплат склало 3,9%, перевищивши очікувані 3,7%, що свідчить про приховану стабільність ринку праці.

Торговельні переговори та динаміка цін

Інвестори позитивно відреагували на новину про відновлення торговельних переговорів між Трампом і Сі Цзіньпіном після їхньої телефонної розмови, яка стала відповіддю на взаємні звинувачення у порушенні угод. Незважаючи на зниження цін у п’ятницю, золото за тиждень зросло на 2%, підтримуване попитом на безпечні активи після запровадження США 50%-вих тарифів на імпорт сталі та алюмінію.