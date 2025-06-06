Банк росії на засіданні знизив ключову ставку з 21% до 20% річних, що стало першим подібним рішенням із осені 2022 року і несподіванкою для більшості експертів. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину The Moscow Times від 6 червня.
6 червня 2025, 15:45
Центробанк росії вперше знизив ключову ставку з вересня 2022 року
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Причини зниження ставки
Центробанк рф пояснив рішення зменшенням інфляційного тиску: «Поточний інфляційний тиск, зокрема стійкий, продовжує знижуватися». Зростання цін із урахуванням сезонності сповільнилося до 6,2% у річному обчисленні після середнього показника 8,2% у першому кварталі. Водночас економіка демонструє ознаки уповільнення.
Очікування експертів
Зниження ставки стало несподіваним, адже 19 із 26 експертів, опитаних Reuters, прогнозували її збереження на рівні 21%, який був рекордним із початку 2000-х років.
Джерело: Мінфін
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