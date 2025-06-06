З початку року товарообіг України склав понад $48 мільярдів

Протягом січня-травня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $31,3 млрд, а експортували — на $16,9 млрд. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Державну митну службу.

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При цьому оподаткований імпорт склав $23,8 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-травні 2025 року склало 0,51 дол/кг.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $6,5 млрд, Польща — $2,9 млрд і Німеччина — $2,6 млрд.

Експортували з України найбільше до: Польщі — на $2 млрд, Туреччини — на $1,4 млрд, Італії — на $1 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $11,9 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 75,6 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $5,2 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 41,0 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $4 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 72,6 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $9,7 млрд

метали та вироби з них — $1,9 млрд

машини, устаткування та транспорт — $1,5 млрд

За 5 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 121,6 млн грн.