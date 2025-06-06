НБУ звільняє від валютних обмежень інвестиції в Україну — Пишний

Національний банк України під час війни застосовує принцип «нові гроші — нові умови» для валютної лібералізації, адже зняття всіх обмежень, запроваджених на початку війни, неможливе через великий потенційний попит на валюту, зазначили представники регулятора на брифінгу. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину Інтерфакс-Україна від 5 червня.

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Суть принципу лібералізації

Голова НБУ Андрій Пишний пояснив: «Вже два роки, як діє правило, яке Національний банк реалізував ще в липні 2023 року, суть якого зводиться до того, що нові гроші, які інвестуються в Україну, — нові умови, і ці нові умови не передбачають жодних обмежень». Він підкреслив, що нові запозичення не підпадають під обмеження, введені після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Реакція на критику

На тлі коментарів від великих компаній, які спричинили інформаційну хвилю, Пишний порадив бізнесу детальніше ознайомитися з регуляціями НБУ щодо валютної лібералізації, наголосивши, що принцип «нові гроші — нові умови» чітко визначає підхід до нових інвестицій.